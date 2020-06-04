Или в ЗАГС, или к прокурору

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О дестабилизации обстановки в стране оппонентами власти

Последние недели правые хотят любой ценой сверг-нуть правительство И. Кику. В ход пошли манипуляции, ложь, фейковые видео…

Подготовка к свадьбе

Обслуживающие М. Санду TV8, PRO TV, TVR, Jurnal TV упорно чистят имидж Канду и Шора, уводят граждан от темы аэропорта и миллиарда, показывают кульки, дискредитируют генпрокурора смонтированными видео, рассказывают что угодно, чтобы оправдать коалицию предательства. Одновременно эти господа рассказывают басни о вселенских масштабах эпидемии в Молдове, о громких провалах правительства в борьбе с COVID-19, подчинении юстиции

И. Додоном. Короче, даже при Плахотнюке такого не было. И кандидат в депутаты от ACUM Г. Петик не даст соврать, как и Транга, и другие бизнесмены. Их выпустили из тюрьмы и КПЗ аккурат после изгнания Плахотнюка, в чём ключевую роль сыграл И. Додон.

Ладно была бы только болтовня на экране – но они раскачивают лодку. Каждый день митинги Шора, Усатого, комбатантов, флешмобы, обращения Санду и Нэстасе в Генпрокуратуру, истерика… Справедливости ради надо сказать, что пару раз они говорили и о краже миллиарда – вернее, об отсутствии успехов в расследовании кражи. Об аэропорте мило промолчали. И это несмотря на арест некоторых активов Плахотнюка, подготовку обращения в США по поводу выдачи олигарха, замораживание активов Avia Invest и судебный процесс.

Мы были бы безумно рады, если бы Додон контролировал юстицию. Были бы тогда такими бесстрашными Усатый, Таубер, Шелин, Гелич, Киртоакэ, Гимпу и т. д.? При Плахотнюке молчали, как рыбы, и генпрокурор знает почему. До сих пор фамилию «Плахотнюк» не могут выговорить. Стал бы Канду, чьё имя фигурирует в отчёте парламентской комиссии о краже миллиарда, таким голосистым, будь юстиция у Додона? А Санду? Фамилию олигарха Плахотнюка она произносила крайне редко и всегда, оглядываясь по сторонам.

Истерика по поводу COVID-19

Правые продолжают нести чушь про COVID-19, запугивать граждан. Вы только вчитайтесь! Дескать, самая бедная страна Европы и СНГ на 19-м месте в мире по смертности от COVID-19 на миллион граждан. Мол, вот вам статистика с американского сайта https://www.statista.com. Но даже согласно этой статистике нас обогнали только самые передовые и богатые страны: Бельгия – 817 смертей на 1 млн населения, Испания – 580, Великобритания – 557, Италия – 545, Франция – 425, Швеция – 405, Голландия – 339,8, Ирландия – 332,7, США – 301,5, Швейцария – 224,86, Канада – 182,22, Португалия – 130,52, Бразилия – 117,02, ФРГ – 100,96, Дания – 97,11. За нами следуют Панама и Австрия. У Австрии – 72,68 умерших на миллион, у нас – 75 (вместе с Приднестровьем, которое мы не контролируем).

То есть Европа, Канада и США обогнали по смертности на миллион населения самую бедную страну Европы! И вы это называете провалом? Гос-пода, вы здоровы на голову или как? 305 человек за 3 месяца (вместе с т. н. ПМР) – это провал? А в США – 102 107, в Великобритании – 37 460, в Италии – 33 072, во Франции – 28 596! Это успех?

Предлагаем читателям инфографику о соотношении смертности от COVID-19 на 1 млн граждан по странам. Специально для М. Санду.

И таки да – этот критерий всегда не в пользу малых стран. Ведь у больших стран дела куда лучше. Подумайте сами. У США – 106 317 умерших, но они не в топе. В топе Бельгия, у которой 9486 умерших. Но это же чистый маразм, господа! Даже по этому критерию у нас ситуация куда лучше, чем у большинства стран ЕС. 305 умерших (на утро 2 июня) – это не 106 317, как в США, и даже не 38 489, как в Великобритании. Правильный критерий – это соотношение умерших к числу инфицированных. Мы справились неплохо с минимальными ресурсами. Респект врачам!

А теперь обратите внимание на несколько важных моментов.

■ У нас каждый день умирают 106 граждан, причём от разных болезней. По данным Минздрава от 2012 года, около 66% граждан Молдовы страдают хроническими заболеваниями.

■ В РМ самое большое количество больных туберкулёзом в Европе (данные ВОЗ, 2013 год). Первое место по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015 год). Мы среди лидеров Европы по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (58% всех смертей, 21 603 – в 2019-м), 20 000 ежегодно. Почему вы об этом молчите?

■ По количеству онкобольных мы находимся в числе первых в Европе – 6 тыс. человек умирают ежегодно (6226 – в 2016 году).

Вас взволновал COVID-19 и 100 смертей в месяц при мировой пандемии? А что сделали АЕИ и лично Санду за 10 лет? Не вы ли закрывали больницы, медпункты, амбулатории? Не вы ли вынуждали медиков покидать страну из-за мизерных зарплат? И теперь смеете критиковать?! Спрячьтесь и молчите!

Правительство И. Кику, получив от правых разваленную медицину, закрытые (с подачи извне) десятки больниц и медпунктов, удержало смертность на уровне 305 (вместе с т. н. ПМР, которую мы не контролируем).

Обращаем внимание на манипуляцию этих господ. Статистику нужно брать в следующем отношении: количество смертей от количества заражённых. Всё. Значение имеет смертность, а не количество заражённых (её мы не можем контролировать). Источник – известный сайт https://covid19-2020.info. Так вот, в Молдове уровень смертности – 3,46%. Для сравнения: в Португалии уровень смертности составляет 4,27%, в ФРГ – 4,65%, в Польше – 4,74%, в США – 5,92%, в Швейцарии – 6,27%, в Ирландии – 6,53%, в Румынии – 6,59%, в Испании – 10,16%, в Швеции – 12,03%, в Нидерландах – 12,89%, в Великобритании – 14,26%, в Италии – 14,27%, во Франции – 15,53%, в Бельгии – 16,26%. У нас – почти как у Австрии, где этот показатель составляет 3,88 %. Да, у России, по сравнению с РМ, показатель лучше – 1,01%, у Беларуси – 0,55%. Но у этих стран уровень медицины другой и условия другие.

И не нужно забывать, что когда мы говорим о числе в 8251 заражённый, следует учитывать, что 4581 вылечился. Мы добились таких показателей благодаря действиям властей, самопожертвованию врачей и дисциплине подавляющей части населения. И если бы все соблюдали карантин, не было бы наплыва граждан из-за рубежа, митингов Усатого, Шора и комбатантов при полной пандемии, управляемой истерики со стороны PAScuDA, призывов не покупать медполисов, не делать тестов, жертв было бы в разы меньше. Они сделали всё возможное, чтобы количество инфицированных выросло.

О контроле над юстицией

29 мая М. Санду выдала новый перл: Додон контролирует юстицию, поэтому миллиард не вернут! Об аэропорте и Air Moldova мило промолчала. Ну… ладушки. Мы были бы безумно рады, если бы Додон контролировал юстицию. Были бы тогда такими бесстрашными Усатый, Таубер, Шелин, Гелич, Киртоакэ, Гимпу и т. д.? При Плахотнюке молчали, как рыбы. И генпрокурор знает, почему. До сих пор фамилию «Плахотнюк» не могут выговорить. Стал бы Канду, чьё имя фигурирует в отчёте парламентской комиссии о краже миллиарда, таким голосистым, будь юстиция у Додона? А Санду? Имя Плахотнюка она произносила крайне редко и всегда, оглядываясь по сторонам.

Абсурд. Юстиция Додона не только не сажает – она закрывает дела его критикам! Сырбу, Ткачук, Усатый, Урсаке, Болбочану – всем закрыли дела. Ставленника Плахотнюка – прокурора В. Морарь – отпустили, Киринчука – тоже, несмотря на видео, показания свидетелей, десятки доказательств. К Киртоакэ даже не подходят. Король парковок и кафешек гуляет себе, как Троцкий по бульвару. Ни одного случая отправления за решётку.

«Подконтрольный Додону» КС (в безумной версии Санду) блокирует все законы правительства и российский кредит в €200 млн в условиях тяжёлого экономического кризиса и пандемии, да ещё обращается в ЕС, Венецианскую комиссию с жалобами, что лично Додон по приказу Путина следит за ними, прослушивает разговоры, пытается убить и, возможно, изнасиловать!

Скажем как есть: Генпрокуратура (и особенно Антикоррупционная прокуратура) до сих пор в кармане у Плахотнюка, за исключением самого Стояногло. КС – в кармане у М. Санду, как и половина ВСМ и куча судей в разных инстанциях, потому и не продвигаются уголовные дела. Потому и гуляют на свободе воры и бандиты, да ещё и митингуют. И потому Санду, голосовавшая за выдачу 5,4 млрд леев банкам Шора и за концессию аэропорта, такая дерзкая. Как говорил Канду, «в Европе такого бы не произошло». В ЕС она бы сидела в тюрьме, а у нас лицемерная М. Санду ещё обвиняет других в коррупции. И когда кто-то пытается обратиться в Генпрокуратуру, сразу прибегают послы. И. Дьяков, кстати, публично признался, что под давлением закрыл заведённое на М. Санду дело по закупкам видеокамер.

Как-то так. Вор кричит: «Держите вора!» Вот и вся тактика Санду.

О краже миллиарда

А. Стояногло взялся серьёзно за кражу миллиарда. 29 мая он сделал несколько важных уточнений по «краже века». Украденный миллиард выводился из Молдовы в четыре этапа.

Первый – с 2009 по 2012 год. Тогда начали выдавать кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, которые в результате не были возвращены.

Второй – когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объёме компании, связанные с группой Шора.

Третий – в ноябре 2014 года. Он был очень сложным и про-длился несколько дней. Деньги (тот самый миллиард), которые были переведены Нацбанком 19, 20 и 21 ноября 2014 года, по гарантии правительства Лянкэ поступили на счета офшорных компаний и исчезли.

Четвёртый этап предполагает выявление бенефициаров. Планируется отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний.

Надо отдать должное генпрокурору А. Стояногло. Бульдозером пошёл по кейсу с миллиардом. В отличие от отчёта Kroll, А. Стояногло изучает и анализирует законодательную базу кражи, роль политических фигур в управлении процессом. И это несмотря на лютый саботаж Прокуратуры антикоррупции, где до сих пор рулят люди Плахотнюка (Морарь, Дамир), сливающие информацию Усатому. Возможно, Стояногло прав, когда анализирует кражу миллиарда как процесс, прошедший в четыре этапа.

От себя добавим: кредиты 2009 – 2012 годов – это один кейс, приватизация BЕМ за его же деньги – это другой кейс, кража миллиарда в ноябре 2014 года и вывод денег в офшоры – третий кейс, уничтожение трёх банков – четвёртый кейс. Да, они часть одного процесса, но сам факт кражи произошёл в 2014 году.

Есть ещё пятый кейс – он же исходный. Это рейдерские атаки 2010–2011 гг. на банковскую систему. Тогда ущерб составил €100 млн. И вот эти акции помогли Плахотнюку взять контроль над BЕМ и позже осуществить кражу миллиарда. И таки да – там уши господина Канду торчат до неприличия.

И что вы думаете, сразу после заявлений Стояногло, СМИ, близкие Плахотнюку, стали публиковать видео допросов Платона, где генпрокурор здоровается с ним (он, кстати, поздоровался со всеми) и говорит ему «Слава». Видимо, надо было плюнуть в лицо, ударить ногой по фейсу, добить табуреткой… даже если они знали друг друга по парламенту. Может, следовало обратиться по имени-отчеству? Так тогда сказали бы, мол, уважение проявляет и респект… Ясно одно: Плахотнюк, Канду и Шор боятся Стояногло как огня. Будут бить по нему из всех пушек. И это только начало.

Кстати, Стояногло знал и Плахотнюка. Он ведь был депутатом ДПМ. Но именно он взялся за него. И надеемся, дойдёт до конца.

Богдан Цырдя,

политолог