Илан Шор, ультиматум власти: Либо обеспечьте нейтралитет, либо немедленно уходите

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Илан Шор требует объяснений у Майи Санду в связи с заявлениями председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который сказал сегодня на пресс-конференции в Кишинёве, что ЕС намерен оказать военную поддержку Республике Молдова. Он напомнил властям PAS, что наша страна является нейтральной, а если они не в состоянии сохранить этот статус, пусть немедленно уходят в отставку. По его словам, молдаване –мирный народ и не хотят кровопролития ради иностранных интересов.

В видеотрансляции на Facebook Илан Шор отметил, что в последнее время мы наблюдаем целый ряд провокаций, направленных на то, чтобы любой ценой втянуть Республику Молдова в вооруженный конфликт.

«В эти дни появляется все больше сигналов о том, что власть PAS пытается подтолкнуть страну к войне, не без поддержки некоторых заинтересованных сторон в дестабилизации ситуации. Сегодня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместной с Майей Санду пресс-конференции, что ЕС намерен оказать военную поддержку Республике Молдова. О какой военной поддержке говорит европейский чиновник и что на самом деле скрывают эти заявления?», – спросил политик.

По его мнению, это послание прямо противоречит статусу нейтралитета Республики Молдова, предусмотренному в Конституции, и напрямую подвергает наших граждан непредвиденным ситуациям. Между тем, наши власти избегают прояснения ситуации.

«Мы требуем от президента Майи Санду и всех должностных лиц немедленно прекратить эти провокации и ни в коем случае не допускать обострения ситуации. Кроме того, мы призываем их занять четкую и твердую позицию против любого ввязывания Республики Молдова в войну и публично опровергнуть эти слухи, если они не соответствуют действительности. Хочу напомнить тем, кто у власти, что Республика Молдова является нейтральным государством, а гражданам нечего делить ни с кем, и единственное, чего они хотят, – это чтобы у нас был мир. У вас есть только два варианта – либо вы гарантируете нам мир, либо сразу же уходите с должностей», – отметил Илан Шор.

Более того, он подчеркнул, что власть PAS хочет втянуть страну в войну, чтобы таким образом спрятаться от народного гнева из-за социальных кризисов, которые она допустила.

«Мы понимаем, что тем, кто у власти, очень удобна эта ситуация, потому что они надеются, что люди забудут о существующих сегодня проблемах. Мы понимаем, что им выгодно говорить о войне и скрывать свои провалы за этими сказками. Это преступление перед Республикой Молдова и ее гражданами. Я предупреждаю вас, что если вы выпустите еще хотя бы одно провокационное заявление, нам придется действовать жестко и решительно. Лучше прогнать вас, чем допустить, чтобы проливалась кровь наших граждан», –предупредил Илан Шор.

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