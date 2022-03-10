Илан Шор: Требуем отмены всех ограничений COVID-19 и аннулирования сертификата о вакцинации

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Партия «ШОР» призывает Комиссию по чрезвычайным ситуациям отменить все ограничения, связанные с COVID-19, включая отмену обязательства предъявлять сертификат о вакцинации. С таким ходатайством выступил лидер Партии «ШОР» Илан Шор, отметив, что в настоящее время все ограничительные меры уже не имеют смысла, учитывая, что количество случаев всё меньше и меньше, а вариант Omicron не так агрессивен.

«Мы должны дать людям возможность свободно ходить в театр, концерты, музеи, рестораны и дать этому сектору возможность оправиться от кризиса, потому что во время пандемии он просто задыхался. Более того, сертификаты COVID больше не имеют никакого смысла, и это было продемонстрировано во многих развитых государствах. Кроме того, людям больше не нужно проводить столько тестов, в том числе, чтобы выехать за границу», – заявил Илан Шор.

Шор также потребовал отменить обязанность ношения защитных масок в школах. По его словам, дети должны нормально дышать и чувствовать себя свободно на уроках.

«Уже доказано, что детей крайне редко затрагивает вирус Omicron, поэтому эти ограничения больше не имеют смысла. Друзья, эти меры должны быть реализованы срочно, потому что они очень важны. Во-первых, чтобы дать возможность возродиться важнейшему сектору экономики, во-вторых – предоставить людям комфорт, которого они были лишены в последние годы. В-третьих, уже нет необходимости нести столько расходов, связанных с тестами. В этом контексте я считаю, что стоит пересмотреть определенные ограничения и отменить те, которые уже не актуальны, чтобы уменьшить давление на население», – добавил Илан Шор.

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