Илан Шор: Сегодняшние рейды с обысками и задержаниями – часть шоу, чтобы отвлечь внимание от кризисов в стране

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Сегодняшние рейды с обысками и задержаниями являются частью спектакля, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается общество, а также от цепного роста цен. Жертвы маски-шоу – оппоненты нынешней власти, то есть оппозиция, но никак не воры и некомпетентные людишки из власти, которые изо дня в день наносят ущерб государству, а население все больше нищает. Такое мнение высказал лидер Партии «ШОР» Илан Шор на своей странице в Facebook.

По словам Илана Шора, на сегодня существует много тем, представляющих большой интерес, с реальным воздействием на общество, поэтому и применяется старая как мир тактика отвлечения внимания путем организации бесплатного цирка.

«Добро пожаловать в театр абсурда в Республике Сандустан, с Майей в качестве главного режиссера и Робу из прокуратуры в качестве сценариста. Я даже гадал, читая последние новости об очередном взлете цен, на кого же они в этот раз направят своих псов, чтобы отвлечь внимание людей от настоящих проблем. Хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня крупнейшее в стране хлебопекарное предприятие АО Franzeluţa официально объявило, что повысило цены на хлеб. Это очень четкий сигнал о том, что реальный кризис подорожаний только начинается, и то, что последует, – настоящий социально-экономический катаклизм. В коллективном мышлении подорожание хлеба напрямую ассоциируется с продовольственным кризисом, а это автоматически вызывает большие тревоги в обществе. Вчера официально начался обвал лея, о котором я лично вас давно предупреждал… Была и положительная новость, но очень скоро она тоже была перевернута с ног на голову этими провластными недоумками. Речь идет о снижении цены закупки газа, однако же, это снижение не повлияет на счета для конечных потребителей. Они сказали четко и прямо: газ подешевел, но люди все равно будут платить повышенные цены, а еще и задним числом, потому что она, власть, нуждается в деньгах! А самое простое – брать эти деньги из карманов граждан», – заявил Илан Шор.

В то же время Илан Шор отметил, что сегодняшние обыски и задержания не застали его врасплох, а те, кто совершают незаконные действия, ответят за них.

«Тот факт, что среди тех, у кого проводили обыски и кого задержали, есть и мои коллеги из Партии “ШОР”, меня не удивляет. Мы для них как кость в горле, отсюда и бесконечные притеснения и запугивания. Это предполагаемый риск, и я уверяю вас, что это не остановит нас и не закроет нам рты. Я хочу передать этим негодяям, исполняющим незаконные политические приказы, что эта власть доживает свои последние дни и бьется в агонии. Так что очень скоро каждый из них ответит лично за совершенные преступления. Мы очень хорошо знаем, кто вы, и обещаю вам, что на этот раз вам не удастся избежать наказания», – добавил Илан Шор.

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