Илан Шор: PAS и Майя Санду хотят любой ценой втянуть Молдову в войну

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PAS и Майя Санду хотят любой ценой втянуть Республику Молдова в войну. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор в контексте заявлений председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о предоставлении Республикой Молдова военной техники Украине.

«Не проходит и дня, чтобы власть PAS не предприняла действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Украинские власти обсуждали вчера в Киеве предоставление военной техники Украине? Это подтвердил председатель украинской рады. О какой военной технике идет речь, неясно. Ясно, однако, одно. PAS и Майя Санду как будто хотят любой ценой втянуть Молдову в войну», – отметил Илан Шор в видеотрансляции на своей странице в Facebook.

По словам Илана Шора, предоставление военной техники стране явно противоречит статусу нейтралитета Республики Молдова и не делает ничего иного, кроме как бросает нашу страну в огонь войны.

«Каждый человек должен понимать, что такие действия и заявления не идут на пользу гражданам. Вместо того, чтобы заниматься безопасностью и благополучием граждан в условиях, в которых жизнь граждан ухудшается с каждым днем, эти несознательные и некомпетентные PAS-овцы фотографируются в бронежилетах в Киеве и делают дешевый пиар, тем самым дестабилизируя и обостряя ситуацию», – добавил Илан Шор.

В то же время лидер Партии «ШОР» снова призвал власть PAS и Майю Санду уйти в отставку, если они не могут обеспечить нейтралитет страны.

«Власть, нарушающая Конституцию, обязана подать в отставку. Мы требуем, чтобы вся орда PAS-овцев добровольно ушла в отставку. В противном случае вы будете вынуждены сделать это в условиях, в которых народ не согласен с вашими действиями. Мы уже стали свидетелями ситуаций, когда в один день все может измениться. Вы это очень хорошо знаете. И я хочу сообщить вам, что в один единственный день вы можете оказаться на скамье подсудимых. И вам некуда будет бежать и прятаться», – заключил Илан Шор.

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