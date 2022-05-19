Илан Шор: PAS делом Таубер пытается прикрыть бедность и кризисы

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Власть PAS использует Генеральную прокуратуру (ГП) и своего карманного прокурора в качестве политической дубинки, чтобы заткнуть рот оппозиции и передать сигнал тем, кто осмеливается критиковать PAS или Майю Санду, что они рискуют быть задержанными и брошенными за решетку. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор после намерения ГП лишить Марину Таубер парламентского иммунитета.

По словам Шора, власть PAS ведет себя как пьяный и агрессивный мужчина, который, начинает грубить и избивать свою жену, когда не может вразумить ее.

«PAS пытается преступной рукой Робу применить к Партии «ШОР» своего рода исправительное избиение. Вот что происходит, когда уже нет аргументов, когда народ начинает ненавидеть вас и проклинать тот день, когда поверил в ваш бред и обещания. PAS стал агрессивным, потому что понимает, что породил самое некомпетентное правительство с момента обретения независимости. PAS стал агрессивным, когда увидел, что это привело к бедности людей, которым они обещали хорошие времена. PAS похож на загнанную в угол бешеную собаку, которая знает, что ее дни сочтены и пытается из последних сил лаять, кусать и прыгать на тех, кто приближается к ней», – сказал Илан Шор в видеотрансляции на своей странице в Facebook.

Также Шор отметил, что действия PAS предсказуемы, потому что Партия «ШОР» является самой громкой силой парламентской оппозиции.

«Марина Таубер объявила в среду, что решила бороться и дальше за Бельцы и обращается в ЕСПЧ, а в четверг Робу как щенок, виляя хвостом, приполз в парламент, чтобы лишить ее иммунитета. Вы на самом деле считаете всех тупыми? В неделю, когда оппозиция объявляет, что выступает общим фронтом против власти PAS и начинает проводить флешмобы, чудесным образом на следующий день в парламенте появляется Робу и просит лишить иммунитета одного из самых громких представителей оппозиции Марину Таубер. Предсказуемое движение, которое является ничем иным, как политической местью! Так бывает, когда у тебя карманный генеральный прокурор, и ты можешь использовать его, когда захочешь. Я хочу напомнить ему, что он это уже делал в 2019 году, а затем публично принес извинения за совершенные злоупотребления. Но как насчет причиненного ущерба? Извинений в этом случае недостаточно. И у меня есть еще один вопрос: когда прокурор придет, чтобы просить лишить иммунитета людей от власти, а не от оппозиции? Чтобы и мы увидели, как лишают иммунитета “хорошего человека”, который сегодня тянет за ниточки и обедняет население», – добавил Илан Шор.

В то же время лидер Партии «ШОР» сказал, что возглавляемое им формирование не уступит и продолжит борьбу. По его словам, с сегодняшнего дня он еще решительнее будет бороться, чтобы избавить страну от власти PAS.

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