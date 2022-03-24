Илан Шор отправляет Санду в Москву договариваться о цене с Газпромом

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Президент Майя Санду должна собрать чемодан, сесть в самолет и поехать в Москву договариваться о цене на газ с Газпромом. Об этом заявил председатель Партии «ШОР» Илан Шор после того, как представители власти объявили, что с 1 апреля Молдова будет платить более одной тысячи долларов за тысячу кубометров, что вдвое превышает нынешнюю цену.

По его словам, если ситуация не разрешится и цена на газ снова вырастет, это приведет к обнищанию населения, поскольку последует цепное подорожание всех продуктов и услуг.

– Мы с вами думали, что сюрпризы с подорожанием закончились, но нет. С такой дефективной властью, к сожалению, сюрпризы будут только продолжаться. С 1 апреля цена вырастет еще в два раза на газ. Что это означает, я вам скажу. Фактическое обнищание народа Республики Молдова, потому что цены на все вырастут опять и вырастут в разы. Мы четко с вами понимаем, что такая ситуация долго продолжаться не может. Я сегодня четко понимаю, что единственный выход из этой ситуации – это достойная и почетная отставка всей нынешней власти. Но откуда честь и достоинство у этих негодяев. На самом деле, сегодня единственный выход из всей этой ситуации для незабвенной Майи Григорьевны – это собрать чемодан, сесть в самолет и поехать в Москву и договариваться о цене на газ, потому что это единственный выход вывести наш народ из обнищания, – заявил Илан Шор.

Также Шор отметил, что граждане должны понимать, что единственное решение для выхода из кризисов – отставка этой власти.

– Но Майе Санду важнее ее амбиции, дешевые понты и пустые обещания, которые она давала своим кураторам. Ей абсолютно неинтересна судьба граждан нашей страны. Именно поэтому мы призываем всех бороться за то, чтобы была тотальная отставка власти и проведены досрочные парламентские выборы, – добавил Илан Шор.

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