Илан Шор об увеличении расходов президентуры: Нет денег для зарплат, пенсий, пособий и компенсаций, а для хотелок Майи Санду найдутся

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Лидер Партии «ШОР» Илана Шора жестко отреагировал в адрес президента Майи Санду, которая во второй раз требует увеличения бюджета для президентуры. Это несмотря на то, что в предвыборных кампаниях она обещала значительно сократить расходы администрации президента. В видеозаписи на своей странице в Facebook Илан Шор заявляет, что нет денег для зарплат, пенсий, пособий и компенсаций, а для хотелок Майи Санду деньги найдутся.

«Неделя началась для молдаван еще одной новостью из серии «Хорошие времена, но не для всех». Президент Майя Санду запросила увеличить расходы на президентуру с 32,5 млн. леев, как первоначально прогнозировалось, до 34 млн. леев. Иными словами, Майя Санду истощает государственный бюджет еще на полтора миллиона леев. Если запрос будет одобрен парламентом, но наивно полагать, что не будет, то бюджет президентского учреждения увеличится на 7 миллионов леев по сравнению с 2021 годом. А почему бы и нет, если есть откуда. Нет денег для зарплат, для пенсий, для пособий и компенсаций, но для хотелок нашей дорогой Майи Санду деньги найдутся», – отметил Илан Шор.

Лидер Партии «ШОР» выразил возмущение тем, что власти PAS не находят денег, чтобы помочь гражданам легче преодолеть кризисы, но для Майи Санду они найдутся.

«Местные власти месяцы напролет просят увеличить их бюджеты на содержание школ и детских садов, учителя рискуют не получать зарплату вовремя, а Майя увеличивает свой бюджет, чтобы ей и ее лакеям хорошо жилось. Инфляция превысила 22 процента, бедные пенсионеры лишились пасхальной помощи, а наша дорогая Майя Санду еще глубже залезает в государственный бюджет. А что тут такого, если у молдаван не будет пасхального ягненка и кулича на праздничном столе. Майя Санду позаботится о том, чтобы накормить их еще одной порцией лжи. И нет, Майя Санду не виновата. Она же предупредила нас, что нужно затянуть пояса. Она же говорила нам, что грядут тяжелые времена. На этот раз мы верим ей на слово», – подытожил Илан Шор.

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