Илан Шор о решении НАРЭ: Добро пожаловать в Республику Сандустан, страну, в которой люди живут задним числом

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Это правительство подорожаний и роста тарифов больше не заслуживает права на ещё один шанс. Все шансы уже исчерпаны. Они больше не заслуживают нашего терпения! Народное восстание – единственный способ избавиться от них. Таково мнение лидера партии “ШОР” Илана Шора, выраженное в видео, опубликованном сегодня утром в социальных сетях. По его словам, решение НАРЭ, обязывающее людей задним числом платить за потребляемый в январе газ, было принято по указанию премьер-министра Натальи Гаврилицы, а все, кто участвовал в принятии этого решения, должны сидеть в тюрьме.

– Уважаемые граждане Республики “Сандустан”, страны, где люди живут задним числом! Майя Санду и её сказочные гномы придумали свой календарь “Майя”, по которому люди должны задним числом платить за потребленный в январе газ. Более циничного и идиотского решения нельзя было принять. В разгар экономического кризиса это преступное правительство нанесло народу очередной удар. Дорогие жители Молдовы, вы не ожидали такого поворота? Но я же говорил вам, что эта власть еще больше ввергнет людей в нищету. По ходу развития событий у меня складывается впечатление, что у них есть очень хорошо спланированный план: уничтожить эту страну и ежедневно просто убивать молдаван, – сказал Илан Шор.

Он добавил, что сначала они обязали НАРЭ применить эту незаконную меру, а сейчас разыгрывают дешевый спектакль и обвиняют других в совершенных ими противоправных действиях. Шор считает, что люди не должны платить за последнюю почти 40-процентную надбавку, одобренную НАРЭ.

– Вы понимаете, насколько они циничны и безжалостны, что обвинили НАРЭ в том, что оно приняло решение заставить молдаван расплачиваться задним числом за потребленный газ, учитывая, что это решение было принято по прямому указанию Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а решение от 27 января 2022 года подписала премьер-министр Наталья Гаврилица. Они обязали НАРЭ применить эту незаконную меру, а сейчас разыгрывают дешевый спектакль и обвиняют других в совершенных ими противоправных действиях. Вы все еще верите этим лжецам, которые лгут чаще, чем дышат? Это решение НАРЭ является грубым нарушением законодательства, поскольку все решения НАРЭ – это нормативные акты и поэтому, по закону, не могут применяться задним числом. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах! Это решение должно быть отменено судом. И я уверен, что так это и произойдет. Вот почему люди не должны платить за последнюю почти 40-процентную надбавку, одобренную НАРЭ. За январь люди вынуждены платить по старому тарифу, который и так недопустимо завышен. Дорогие жители Молдовы, будьте бдительны и не позволяйте вытирать о себя ноги. Действия правительства – это не что иное как экономический и социальный геноцид, и виновные в этом должны оказаться в тюрьме. И тех, кто требовал этого решения, и тех, кто претворял его в жизнь нужно отправить за решетку! Это правительство подорожаний и роста тарифов больше не заслуживает права на еще один шанс. Все шансы уже исчерпаны. Гибельный для страны контракт, подписанный с Газпромом, постоянное повышение тарифа на газ, ежедневный рост цен на бензин и дизельное топливо, рост цен на все продукты питания и предметы первой необходимости, неспособность справиться с пандемическим кризисом, их миссии и популизм – всего этого достаточно, чтобы пинками выгнать их из правительства. Они больше не заслуживают нашего терпения! Народное восстание – единственный способ избавиться от них, – добавил Илан Шор.

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