Илан Шор: Нашей главной озабоченностью должна быть сейчас безопасность граждан

0

Единственная наша озабоченность в настоящее время – безопасность и целостность Республики Молдова и ее граждан, а наша страна должна использовать свой статус нейтралитета и не участвовать в каких-либо необоснованных военных действиях. Об этом заявил Илан Шор в посте на своей странице в Facebook, в контексте военных действий на Украине. По его словам, мир в нашей стране должен быть сохранен любой ценой, чтобы не допустить потери жизней молдавских граждан.

«Уважаемые граждане, ситуация на границе Республики Молдова крайне напряжена. К сожалению, начались военные действия. Куда эта ситуация приведет, трудно сказать. Мы лишь понимаем, что будут умирать люди. Много невинных людей. Нашей единственной озабоченностью в настоящее время является безопасность и целостность Республики Молдова и ее граждан. Теперь нулевым приоритетом являются они. Государственные учреждения должны учитывать только это. И ничего более. Республика Молдова должна воспользоваться своим статусом нейтралитета и не участвовать в каких-либо необоснованных военных действиях. Мир в нашей стране необходимо сохранить любой ценой, чтобы не допустить потерь жизней молдавских граждан. Надеюсь, что нынешнее руководство Республики Молдова учтет эти вещи, потому что в противном случае последствия для нас могут быть разрушительными», написал Илан Шор.

Илан Шор призвал к единству в эти трудные времена все важные политические силы страны. По его словам, сегодня нужно забыть о враждебности, политических конфликтах, нужно сплотиться и защищать нашу территорию и граждан. Он добавил, что государство должно принимать украинских беженцев, в пределах возможностей, и заботиться о них.

«Я сегодня утром поговорил с коллегами из Оргеева и хочу сообщить вам, что оргеевские власти готовы принять украинских беженцев. Повторяю, в пределах имеющихся у нас возможностей. Я уверен, что и другие населенные пункты сделают то же самое. Важно защитить тех, кто находится в опасности. Да поможет Бог Республике Молдова!», подытожил Илан Шор.

Источник