Илан Шор: Мы запускаем процедуру импичмента против Майи Санду

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Партия «ШОР» запускает в понедельник, 13 декабря, процедуру импичмента против президента Майи Санду. Об этом заявил лидер формирования Илан Шор в ходе пресс-конференции. Он также уточнил, что единственным решением для спасения страны является отстранение президента от должности и проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

– Начиная с понедельника, партия «ШОР» инициирует процедуру импичмента против президента Республики Молдова Майи Санду. Понимаю, что многие сейчас скажут, что в парламенте нам не хватает голосов. Это верно. Но я рассчитываю на то, что многие депутаты, которые вошли в парламент по спискам ПДС, которые поверили в искренние намерения и являются честными и деловыми людьми, но которые сегодня увидели геноцид против собственного народа, тщательно проанализируют и хорошо подумают о том, как следует голосовать во имя граждан и во имя спасения страны. Также мы запустим широкую кампанию по сбору подписей, чтобы потребовать отставки г-жи президента, – заявил Илан Шор.

Шор добавил, что параллельно будет начата процедура предоставления вотума недоверия в парламенте и призвал все парламентские и внепарламентские политические силы поддержать это ходатайство.

– Дорогие граждане Республики Молдова, все, что я вам говорю, это очевидные вещи, которые вы ежедневно чувствуете на своей собственной шкуре. С каждым днем жизнь людей становится все хуже. Если сегодня мы не остановим этот беспредел, завтра может быть слишком поздно. Они довели вас до предела бедности, проигнорировали ваше мнение, украли ваш голос. Что еще должно произойти, чтобы вы убедились, что нынешняя власть абсолютно не заботится об интересах простых людей? Думаю, этого достаточно. Мы должны остановиться и сказать «СТОП»! – добавил лидер партии «ШОР».

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