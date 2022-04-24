Илан Шор доставил в этом году Благодатный огонь в Кишинёв из Иерусалима

Илан Шор доставил в этом году Благодатный огонь в Кишинёв из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима был и в этом году доставлен в Республику Молдова.

20 лет подряд Благодатный огонь, чудо, происходящее каждый год на Пасху, доставляется и в нашу страну. Все расходы по транспортировке Благодатного огня взял на себя лидер партии “ШОР” Илан Шор.

Чартерный рейс, которым был привезён Благодатный огонь, приземлился в Кишинёвском международном аэропорту около 20.00.

Благодатный огонь был передан депутатом партии “ШОР” Петру Жарданом священникам Христорождественского собора, которые приехали в аэропорт со свечами.

До 00.00 Благодатный огонь был доставлен в алтари всех церквей.

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