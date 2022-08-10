Июль 2022 года стал одним из самых жарких месяцев в истории

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Июль этого года был шестым самым жарким месяцем в истории Европы и одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений в мире.

В то же время в Юго-Западной Европе это был самый жаркий месяц в истории, сообщает focus.ua со ссылкой на Daily Mail. По данным организации Copernicus Climate Change Service (C3S), которая занимается мониторингом изменений климата, в некоторых частях Португалии, Испании, Франции и Великобритании температура превышала 40 градусов Цельсия. Во многих странах были побиты температурные рекорды, а 19 июля 2022 года в Великобритании был зафиксирован самый жаркий день в истории.

В масштабах планеты прошлый месяц был одним из трёх самых жарких июлей за всю историю наблюдений. Средние показатели температуры превышали базовые значения за последние 30 лет на 0,7 градуса Цельсия.

– Наши данные показывают, что глобальное потепление будет способствовать в дальнейшем появлению всё более частых и более продолжительных волн тепла в Европе, что приведёт к новым экстремально высоким значениям температуры, — говорит Фрейя Вамборг из C3S.

По словам учёных, эти волны тепла несут угрозу для здоровья людей, а также способствуют возникновению более частых лесных пожаров и засух, что влияет как на экономику стран, так и на природные экосистемы.

Данные со спутников также показали, что июль 2022 года был более засушливым, чем в среднем для этого месяца в Европе. В прошлом месяце было зарегистрировано рекордно малое количество осадков в отдельных странах этой части света.

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