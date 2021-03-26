Их становится всё больше: в 50 троллейбусах и автобусах уже тестируется “электронный билет”

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В настоящее время по улицам столицы курсируют 40 троллейбусов на маршрутах №22 и №30 и 10 автобусов на маршруте №5, оснащённых мобильными валидаторами для приёма безналичных платежей.

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан. Он напомнил, что это пилотный проект, осуществляемый примарией Кишинёва совместно с компанией MasterCard на безвозмездной основе. Он будет тестироваться в течение 6 месяцев в 110 троллейбусах и автобусах на 5 муниципальных маршрутах.

Также в троллейбусных/автобусных парках ежедневно проходит обучение персонала с целью ознакомления их с новыми способами оплаты проезда.

Чтобы оплатить проезд в общественном транспорте через терминал, необходимо в первую очередь поднести карту бесконтактной оплаты, смартфон или другое устройство с поддержкой NFC ближе к экрану терминала. При подтверждении оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки. По окончании оплаты терминал подаст звуковой сигнал и распечатает чек ​​с информацией о цене, дате и времени поездки.

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