Игры на снегу без риска для жизни: полиция даёт рекомендации детям и родителям

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В Молдове выпал долгожданный снег, что стало прекрасным поводом для катания на санках и игр на снегу для детей. Однако полиция призывает родителей не терять бдительности и не забывать, что порой небезопасные игры на снегу приводят к трагедиям.

Так, полиция советует родителям постоянно следить за детьми и не разрешать им кататься на санках вблизи проезжей части и опасных перекрёстков. При гололёде тормозной путь значительно увеличивается, автомобиль быстро остановиться не сможет, передаёт realitatea.md.

Полиция призывает население радоваться снегу, не подвергая опасности свою жизнь.

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