Играл у дороги: 9-летний мальчик попал под колёса машины

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Инцидент произошёл в Тирасполе.

За рулём Nissan находилась женщина. Говорит, ехала медленно, поскольку на участке дороги проводятся ремонтные работы. В какой-то момент на проезжей части появился мальчик, наезда избежать не удалось.

Выяснилось, что школьник вместе с другом играл в догонялки, в итоге выбежал на дорогу. У ребёнка врачи диагностировали перелом лодыжки, пишет novostipmr.com.

По факту ДТП автоинспекторы проводят разбирательство.

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