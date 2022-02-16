Играл со спичками: из-за детской шалости случился пожар

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Инцидент произошёл в селе Спея Григориопольского района. На территории одного из частных домов загорелись тюки с сеном. Пожар сельчане потушили самостоятельно.

В ходе разбирательства выяснилось, что к возгоранию причастен соседский мальчишка. Пока мама была на работе, её сын семи лет играл в огороде соседки-пенсионерки. Во время игры одна из спичек случайно попала на старый матрас, на котором сидел мальчик. Когда ребёнок заметил, что подстилка тлеет, хотел потушить её подручными средствами, но испугался и убежал домой.

Огонь с матраса перекинулся на сложенное рядом сено. В результате возгорания было уничтожено 150 тюков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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