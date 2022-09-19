Играл с розеткой: малыш получил ожоги в результате удара током

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В районную больницу Каменки был доставлен ребёнок 1 года и 8 месяцев.

Как выяснили правоохранители, пока мама и бабушка были заняты делами, малыш находился на веранде частного дома. В какой-то момент он заметил ключи на подоконнике. Играя, мальчик сунул оба металлических предмета в розетку. В результате его ударило током.

Плач сына услышала мама. Когда женщина поняла, что случилось, немедленно вызвала скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

Мальчик находится в больнице под наблюдением врачей. Медики диагностировали у него ожог пальцев правой руки.

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