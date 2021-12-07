Игра в цензуру

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Кто решает, что нам смотреть и слушать

Все люди хотят получать объективную информацию, такой её и пытаются представлять телевизионные каналы, которые дорожат своей репутацией и мнением зрителей. Но во взаимоотношения поставщиков и потребителей телевизионных и радиоуслуг может вмешиваться третья сторона.

Под каблуком парламента

Роль третьей стороны уже много лет исполняет Cовет по телевидению и радио или Совет по аудиовизуалу (ранее – Координационный совет по телерадиовещанию (КСТР)). Но суть не в названии. Едва ли наберётся хотя бы 10% граждан Молдовы, которые смогли бы объяснить, чем именно занимается эта структура. Поэтому, когда парламент лёгким движением руки отправил в отставку всех членов СТР, признав их работу неудовлетворительной, эта новость быстро затерялась в просторах интернета. Парламентское большинство решило, что СТР не смог обеспечить на молдавских телеканалах и радиостанциях беспристрастную подачу информации и плюрализм мнений. Отставка стала возможной на основании поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, которые недавно были внесены по инициативе партии «Действие и солидарность» (PAS). Парламентская оппозиция была против этого решения.

– Аргументы парламентского большинства неубедительны и лишены правового содержания, они демонстрируют полное незнание законодательства и выдают лишь желание подчинить себе этот орган, – заявил на заседании парламента вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Корнелиу Фуркулицэ.

Но голос разума не был услышан. Если раньше члены СТР избирались раз в шесть лет, то теперь парламент может менять их как перчатки. Собственно, под парламентский контроль попало и общественное «Телерадио-Молдова» (ТРМ), а также Центральная избирательная комиссия, Комиссия по финансовому рынку, Центр по борьбе с коррупцией и другие структуры и учреждения.

Западные партнёры – и те вынуждены признать, что деятельность СТР опасно соседствует в Молдове с ограничением прав и свобод СМИ. Такие разочарования отчасти и диктуют постоянные рекомендации внести те или иные изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах.

В поисках справедливости

В начале февраля 2018 года в Молдове вступили в силу поправки в Кодекс о телерадиовещании, запрещающие ретрансляцию новостей и аналитических программ, произведённых в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В число таких государств входит Россия. Кроме того, согласно документу, 80% контента телеканалов и радио должно быть на государственном языке и т. д. и т. п. Естественно, закон переформатировали не члены Совета по аудиовизуалу, но именно эта структура вынуждена была выступить в качестве карательного органа. По этому поводу высказался тогда и лидер ПКРМ Владимир Воронин, уточнив, что дома он может принимать 1863 канала.

– Какой Совет по телерадиовещанию может мне диктовать, что смотреть, кого слушать и на каком языке? Это моё личное дело. Это сделано для того, чтобы к кому-то придраться, какому-то каналу поставить палки в колёса, оштрафовать. По большому счёту, СТР лезет в права человека, – прокомментировал В. Воронин. – Совет по аудиовизуалу надо распустить и поручить решение вопросов медиарынка Министерству культуры. С самого момента своего учреждения этот регулятор носил политический характер, и сегодня его продолжают использовать в качестве оружия для продвижения определённых интересов. Несправедливо, что каналам, ретранслирующим российские передачи, ставят те же условия, что и отечественным.

Хотя Совет по телерадиовещанию никогда открыто не конфликтовал с представителями власти, лично Майе Санду он не нравился давно. Она требовала его отставки ещё летом 2019 года, когда возглавила молдавский кабмин. Её поддержали и в парламенте, где был заслушан отчёт о деятельности СТР за 2018 год. Депутаты отчётом остались недовольны. Сейчас ситуация повторилась практически один к одному с той разницей, что все козыри ныне в руках госпожи Санду.

Сплошная имитация

Не секрет, что телевидение и радио считаются самыми популярными источниками информации в Молдове. Сами журналисты по-разному относились к СТР, но, как правило, редко вступали в открытую конфронтацию.

– Создавая координационный совет, власть искала возможности подвергнуть цензуре, которая якобы у нас запрещена, эти виды массовой информации. Если речь идёт о свободе слова, то следует говорить об устранении СТР как такового, – считает экс-председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте РМ журналист Елена Левицкая-Пахомова. – Любые попытки снять, переставить кого-то – это всё та же игра в цензуру. Отчёт, который представил в парламенте Совет по телевидению и радиовещанию, мог быть каким угодно – его бы всё равно не приняли во внимание. Партийное большинство нынешнего состава молдавского парламента – это имитация демократии, имитация всех процессов, которые должны быть в демократическом государстве, но им даже это очень плохо удаётся.

Елена Пахомова считает, что предыдущий состав СТР – один из самых взвешенных, потому что получали по шапке все представители медиарынка вне зависимости от политической окраски и от языка вещания. Штрафовали реже, чаще просто предупреждали. По мнению тележурналиста, члены отправленного в отставку Совета свою работу выполняли честно. Обвинять их в чём-либо просто не профессионально. Так что в данном случае мы можем говорить только об узурпации власти.

Неожиданное предложение

Поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах предполагают также сокращение числа членов СТР с девяти до семи: трёх из них будут назначать по предложению парламента, по одному – от президента и правительства и двоих – по предложению гражданского общества и общественных организаций в области медиа.

Для многих стало неожиданностью, когда на сайте администрации президента появилось сообщение, что от имени президентуры на должность одного из членов СТР выдвинута кандидатура главного редактора бельцкого издания «СП» Руслана Михалевского. У многих возник вопрос: кто этот журналист из Бельц и что его связывает с госпожой Санду?

– Для меня это предложение было неожиданным, я не связан с политикой и с президентурой, – заметил в комментарии «АиФ в Молдове» Руслан Михалевский. – Наши сотрудники не состоят в каких-либо партиях. В 2018 году редакция издания «СП» получила Национальную премию по журналистской этике. Я – региональный журналист и всегда исповедовал честную и не ангажированную журналистику. Полагаю, именно эти мотивы и послужили поводом для выдвижения моей кандидатуры. Возможно, есть надежда, что в новом составе соберутся люди, которые выступают за законные и честные принципы работы в массмедиа.

По мнению Руслана Михалевского, СТР должен быть органом, который наблюдает за исполнением Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, где чётко прописаны компетенции совета, являющегося гарантом общественного интереса, должен способствовать развитию плюрализма мнений и добиваться объективного освещения действительности. Все частоты – это национальное достояние, поэтому и распоряжаться ими надо честно, корректно и без политики. Но возможно ли это в сложившейся ситуации?

Мнение Узун

Репрессии по закону

Замена состава СТР была ожидаема. Впрочем, PAS и предупреждала, что произведёт там перестановки в обязательном порядке. Другое дело, что от перемены мест слагаемых сумма (и суть) не изменилась. Об этом говорят абсолютно все эксперты и наблюдатели, включая тех, кто находится или симпатизирует политикам с правого политического фланга.

С Советом по аудиовизуалу в Молдове в принципе дело не задалось. Когда этот институт создавали по рекомендации и при поддержке американских и европейских партнёров, ожидалось, что он поможет формированию и развитию отечественного рынка аудиовизуальных СМИ, однако сотворили в итоге репрессивный орган. Каким бы ни был его состав в течение всех лет существования, Совет оставался инструментом то неприкрытого политического давления, то мягкой силы, то цензуры. Входящие в его состав персоналии позволяли себе определять профессиональные компетенции и задачи журналистов, подменяли собой общественное мнение, даже устанавливали языковые нормы. Западные партнёры – и те вынуждены признать, что деятельность СТР опасно соседствует в Молдове с ограничением прав и свобод СМИ. Такие разочарования отчасти и диктуют постоянные рекомендации внести те или иные изменения в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах.

Новый состав СТР вряд ли принесёт позитивные перемены в работу Совета. Уж слишком много там людей не из профессионального цеха. Это значит, что превалировать снова будут оценочные субъективные суждения, а не объективный предметный анализ.

Могут ли политики такое положение дел изменить? Безусловно. Если как минимум прислушаются к профессиональному сообществу и просто-напросто ликвидируют этот Совет, заменив его организацией по техническому мониторингу.

Наталья Узун,

журналист

Наталья Устюгова