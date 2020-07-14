Игра со спичками привела к крупному пожару в Леовском районе (ФОТО)

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Крупный пожар вспыхнул вчера, 13 июля, в селе Казанджик Леовского района. На место происшествия прибыла бригада пожарных.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил три амбара, в которых хранился корм для животных. В одном из помещений находились 6 ягнят. Огонь удалось потушить в кратчайшие сроки, таким образом, от пожара удалось спасти жилой дом, который находился в непосредственной близости.

В результате ЧП сгорели амбары и погибли шестеро ягнят. Из-за корма для животных, который легко воспламеняется, а также материала, из которого были построены амбары – дерево и тростник, огонь очень быстро распространился. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники ГИЧС выяснили, что пожар вспыхнул после того, как дети, 10-летний мальчик и 2-летняя девочка, играли у амбаров со спичками. Все обстоятельства возгорания выясняются.

В связи с этим ГИЧС призывает родителей следить за детьми и запрещать им играть со спичками. Согласно статистическим данным, с начала текущего года в результате пожаров скончались три ребёнка.

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