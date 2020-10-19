“Игорь взял меня за руку и больше не отпускал”: Галина Додон откровенно рассказала о муже, детях и отношениях в семье (ВИДЕО)

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“Аргументы и факты в Молдове” публикуют ключевые цитаты первого интервью первой леди.

О знакомстве

Мы познакомились в студенческом общежитии. Я была на первом курсе, а он на третьем. Мы были вместе на студенческой свадьбе. Игорь очень решительный. На этой свадьбе он взял меня за руку и больше не отпускал.

Мы проводили много времени вместе, он рассказывал интересные вещи. По вечерам я бегала, хотела скинуть пару килограммов, он бегал со мной, после чего мы садились на траву и смотрели на звёзды, он рассказывал мне про созвездия. Так и началась наша история.

О предложении

Мы жили на стипендию, питались тем, что присылали родители. Игорь не делал дорогих подарков, но был очень внимательным, приносил полевые цветы, шоколад. Мы встречались 4 года. Однажды сидели вместе за столом, я была на последнем курсе и мы решали, как быть дальше. Тогда Игорь сказал: “Я думаю, что нам надо пожениться”. У меня в руках был стакан с водой, когда я это услышала, опрокинула его на себя.

О свадьбе

Свадьба была в Садова. Было много молодежи, было весело, пели и танцевали до утра. Это была традиционная свадьба, со всеми молдавскими обычаями.

О детях

Игорь – очень внимательный отец, несмотря на то, что он очень занят. Он в курсе всего, что происходит с детьми. Мы вместе завтракаем, каждый по очереди рассказывает папе о своих новостях.

Игорь ещё хочет детей, девочку. Но я думаю, что три ребёнка – это очень хорошо. У нас будут и девочки – в своё время нам их принесут сыновья, обязательно.

О том, на каком языке говорят в семье президента

В нашей семье говорят на двух языках: на русском и на молдавском. У нас друзья в России, мы общаемся с ними, любим смотреть фильмы на русском языке, наши дети любят смотреть их вместе с нами.

О “погоде” в доме и о том, кто идет первым на примирение

Я всегда ассоциирую “погоду” в доме с погодой на улице. Залитые солнцем дни, но бывают и дожди, в том числе сильные. Но если есть уважение и понимание, если половинка хочет быть вместе, снова “выглядывает солнце”. Обычно на примирение идет муж. Я могу обижаться день-два, не больше, но всегда даю ему возможность снова и снова меня завоёвывать.

Я не звоню ему часто, не хочу отвлекать. Он звонит несколько раз в день, всегда включает камеру, хочет меня видеть.

Он не ревнивый. Я же очень ревновала поначалу, но поняла, что могу быть уверенной в нем, больше не ревную.

Об аварии, в которую попали муж, сын и свекровь

Я была дома, мне позвонил семейный врач и спросил, всё ли у нас в порядке, сказал, что он получил информацию, что Игорь и Галина Додон попали в ДТП. Я сказала, что это очередной фейк, положила трубку. Потом поняла, что может идти речь о маме мужа, они вместе были в дороге, и наш средний сын.

Пока я думала об этом, позвонил Игорь. Сказал, что всё хорошо, что они в больнице. Он ударился спиной, ребенок тоже спиной и сломал руку. С мамой было хуже, её до сих пор беспокоит левая рука. Ребенок больше пострадал психологически: поначалу не хотел садиться в машину, а если и садился, то настаивал, чтобы все пристегнулись.

О негативе в адрес мужа

У меня уже сформировался иммунитет. Поначалу было сложнее, но я поняла, что невозможно нравиться всем, да и не нужно.

О событиях июня 2019-го года

Был сложный период, муж беспокоился за нас… Да, я плакала…

О благотворительности

Когда речь идёт о детях, чужих детей не бывает. Все заслуживают быть счастливыми и здоровыми, а когда их глаза светятся от счастья – это самая большая радость. Нет чужих детей, все дети – наши.

О том, как 2016-2020 годы изменили семью Додон

Эти годы были интересными. Я уверена в своем муже, в нашей семье. Думаю, что мы стали сильнее, наша семья стала более сплочённой. Я заметила, что, чем выше становилась должность Игоря, тем прочнее становились наши семейные узы. Я чувствую себя благодарной, состоявшейся женщиной, я довольна тем, что делаю. Хочу, чтобы все дети дети нашей страны были здоровыми и счастливыми, чтобы люди были добрее и помогали друг другу, чтобы в каждой семье были мир и гармония, а во всей нашей стране – спокойствие и стабильность!

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