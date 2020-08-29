Игорь и Галина Додон отмечают опаловую свадьбу

Игорь и Галина Додон отмечают опаловую свадьбу

Глава государства и первая леди поженились 21 год назад. По случаю годовщины Игорь Додон опубликовал трогательное признание на своей странице в соцсети.

– Семья, любовь и вера, пожалуй, самые важные ценности в жизни каждого человека. Мне посчастливилось узнать всё это рядом с моей супругой Галиной. Сегодня исполняется 21 год со дня нашей свадьбы, и я не устану повторять жене, что вместе с ней пережил лучшие мгновения своей жизни, познал главные радости. Спасибо за наших детей, за терпение и за то, что безгранично веришь в меня! – написал он.

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