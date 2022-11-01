Игорь Гросу выступит на конференции женщин-парламентариев Румынии

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Председатель Парламента РМ совершает рабочий визит в Бухарест, как и Майя Санду. Игорь Гросу выступит сегодня на конференции «Женщины-парламентарии из Румынии и продвижение равенства полов как национальное обязательство», организованной парламентом соседней страны, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

В то же время депутат ПДС Дойна Герман расскажет на мероприятии об опыте Молдовы в части продвижения идеи равенства полов.

В Бухаресте Игорь Гросу также проведёт ряд двусторонних встреч.

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