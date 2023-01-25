Игорь Гросу находится с официальным визитом в Турции

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Председатель парламента Игорь Гросу совершает официальный визит в Турецкую Республику с 25 по 27 января по приглашению своего турецкого коллеги. В Анкаре спикер молдавского парламента проведёт встречи с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентоп и турецкой парламентской делегацией. Программа визита также включает беседы с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, с министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Денмез, с министром торговли Мехметом Муш, с президентом Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ( TIKA) Серканом Каялар и с президентом Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифатом Хисарджиклиоглу.

Официальные лица обсудят приоритеты парламентской повестки, интенсификацию торговли и турецкие инвестиции в экономику Республики Молдова. По случаю визита в Турецкую Республику Игорь Гросу также запланировал встречу с представителями молдавской общины Анкары. Как пишет moldpres.md, Гросу сопровождает делегация депутатов, членов парламентской группы дружбы с Турецкой Республикой и комиссии по экономике, бюджету и финансам: Фёдор Гагауз, Раду Мариан, Серджиу Лазаренко и Лариса Новак.

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