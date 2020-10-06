Игорь Додон заверил жителей Гагаузии в своей дальнейшей поддержке (ФОТО)

Игорь Додон заверил жителей Гагаузии в своей дальнейшей поддержке (ФОТО)
В сёлах Этулия и Чишмикиой Вулканештского района у Игоря Додона также прошли очень теплые встречи с местными жителями. Наши сограждане, живущие в Гагаузской автономии, являются убежденными государственниками и поборниками традиционных ценностей, поэтому им было важно услышать ключевые идеи кандидата об укреплении национального суверенитета, сохранении внутриполитической стабильности и межнационального согласия, о взвешенной внешней политике, социальной поддержке семьи, защите православной веры. 

– Кроме того, жители Гагаузии высоко ценят то, что я за долгие годы деятельности в публичной политике, в том числе на посту президента, хорошо изучил положение дел в регионе и всегда выступаю с конкретной поддержкой социальных, гуманитарных и инфраструктурных проектов. В связи с этим подтвердил свое намерение и далее помогать автономии и ее гостеприимным трудолюбивым людям! – отметил Додон по итогам проведенных встреч. 
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