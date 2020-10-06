Игорь Додон заверил жителей Гагаузии в своей дальнейшей поддержке (ФОТО)

– Кроме того, жители Гагаузии высоко ценят то, что я за долгие годы деятельности в публичной политике, в том числе на посту президента, хорошо изучил положение дел в регионе и всегда выступаю с конкретной поддержкой социальных, гуманитарных и инфраструктурных проектов. В связи с этим подтвердил свое намерение и далее помогать автономии и ее гостеприимным трудолюбивым людям! – отметил Додон по итогам проведенных встреч.