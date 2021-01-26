Игорь Додон заверил руководство Гагаузии в дальнейшей поддержке со стороны ПСРМ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и двумя из четырех депутатов парламента от Партии социалистов, представляющих регион – Фёдором Гагаузом и Александром Суходольским.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.
– Как председатель крупнейшей в стране Партии социалистов, я обещал госпоже Влах продолжать поддержку со стороны депутатов парламента, мэров и местных советников от ПСРМ, – отметил Додон.
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