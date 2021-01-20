Игорь Додон заверил Иона Чебана в полной поддержке со стороны ПСРМ (ФОТО, ВИДЕО)

– Ион Чебан рассказал мне о проектах, которые были начаты в 2020 году и к настоящему времени реализуются, а также о тех, которые должны быть начаты в нынешнем году. Я приветствовал и высоко оценил тесное сотрудничество мэрии с парламентом и правительством. Господин Чебан при этом отметил, что некоторые законы в области строительства, экономики, образования и здравоохранения необходимо скорректировать, чтобы органы местного публичного управления могли действовать более эффективно на благо муниципалитета и жителей. В этом контексте я заверил его в полной поддержке со стороны фракции социалистов в парламенте, – отметил Додон на своей странице в соцсети.