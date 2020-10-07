Игорь Додон заверил аграриев и жителей Сорокского района в дальнейшей поддержке и решении их проблем (ФОТО)

– Конечно, наши труженики обеспокоены последствиями беспрецедентной засухи и рассчитывают на дальнейшую поддержку. Со своей стороны заверил их в том, что наша опытная команда продолжит применять эффективные меры по стимулированию роста аграрного сектора, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Игорь Додон побеседовал с работниками аграрного сектора в Сорокском районе. Участники встречи говорили о разном: и о будущем страны, и о развитии экономики, и о помощи отрасли сельского хозяйства.

Встречи в Сорокском районе завершились в селе Кэинарий Векь. Кандидат в президенты подчеркнул в беседе с гражданами важность сохранения внутренней стабильности, выстраивания взаимовыгодных отношений с внешними партнерами, защиты семейных ценностей. Люди при этом интересовались такими вопросами, как ремонт дорог и инфраструктуры, создание рабочих мест, в первую очередь для молодежи. Много обращений было и по таким проблемам, как ремонт зданий детских садов, водоснабжение и газификация, вывоз мусора.