Игорь Додон займётся укреплением деловых связей Молдовы и России

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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» поприветствовала решение бывшего президента Молдовы Игоря Додона сосредоточиться на работе в качестве председателя в общественном объединении «Молдавско-Российский деловой союз». Об этом сообщил член координационного совета «Деловой России» Игорь Чайка.

По его словам, данное решение будет способствовать достижению целей, для которых летом 2021 года было создано объединение, пишет lenta.ru.

– «Молдавско-Российский деловой союз» призван способствовать содействию реализации совместных молдавско-российских бизнес-проектов, развитию и популяризации предпринимательства в молодежной среде, защите прав и законных интересов российских и молдавских предпринимателей, укреплению и развитию российско-молдавского межнационального сотрудничества в различных, в том числе в гуманитарной, сферах, — отметил Чайка.

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