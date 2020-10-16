Игорь Додон выступит с инициативой повышения зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений

Игорь Додон выступит с инициативой повышения зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений

Об этом он заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога. 

– Обещаю, что сразу после выборов выступлю с отдельной инициативой о повышении зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений, – сказал он. 

Додон также напомнил, что по его инициативе было принято решение об удвоении зарплат медицинских работников, а в будущем году он намерен увеличить и зарплаты педагогов.

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