Игорь Додон выступит с инициативой повышения зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений

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Об этом он заявил в рамках нового выпуска своего видеоблога.

– Обещаю, что сразу после выборов выступлю с отдельной инициативой о повышении зарплат техническому персоналу образовательных и медицинских учреждений, – сказал он.

Додон также напомнил, что по его инициативе было принято решение об удвоении зарплат медицинских работников, а в будущем году он намерен увеличить и зарплаты педагогов.

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