Игорь Додон выступил за углубление стратегического партнёрства между Молдовой и Китаем

Игорь Додон провёл телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжаном Инхуном по случаю завершения его миссии в нашей стране.

Председатель ПСРМ поблагодарил главу дипломатической миссии Китая за реализацию большого количества социальных и гуманитарных проектов в Молдове.

– Отдельно выразил китайским партнерам признательность за масштабную помощь нашей стране в условиях пандемии. Подчеркнул важность углубления стратегического партнёрства между Молдовой и Китаем, выразил уверенность в том, что с новым послом КНР в Кишинёве мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество по всем приоритетным направлениям, – написал Додон на своей странице в соцсети.