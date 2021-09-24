Игорь Додон выступил за углубление стратегического партнёрства между Молдовой и Китаем

Игорь Додон выступил за углубление стратегического партнёрства между Молдовой и Китаем
Игорь Додон провёл телефонный разговор с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Чжаном Инхуном по случаю завершения его миссии в нашей стране. 

Председатель ПСРМ поблагодарил главу дипломатической миссии Китая за реализацию большого количества социальных и гуманитарных проектов в Молдове.
– Отдельно выразил китайским партнерам признательность за масштабную помощь нашей стране в условиях пандемии. Подчеркнул важность углубления стратегического партнёрства между Молдовой и Китаем, выразил уверенность в том, что с новым послом КНР в Кишинёве мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество по всем приоритетным направлениям, – написал Додон на своей странице в соцсети. 

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