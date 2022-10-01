Игорь Додон выступил за скорейшее подписание соглашения о стратегическом партнёрстве с Китаем

0

Экс-президент страны поздравил на своей странице в соцсети руководство и дружественный великий народ Китая с Днём образования Китайской Народной Республики. Он отметил, что считает Китай стратегическим партнёром Республики Молдова и убеждён в необходимости укрепления и дальнейшего развития молдавско-китайского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

– В данной связи подтверждаю важность подписания соглашения о стратегическом партнёрстве с Китайской Народной Республикой, подготовленного нами в 2020 году, которое было отложено из-за начавшейся тогда пандемии коронавируса. По случаю праздника искренне желаю Китайской Народной Республике, её руководству и всему китайскому народу процветания и благополучия! – подчеркнул Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.