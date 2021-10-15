Игорь Додон выступил с посланием по случаю Международного дня сельских женщин

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Сегодня отмечается Международный день сельских женщин. Идея его празднования была озвучена в сентябре 1995 года в Пекине на конференции ООН по положению женщин. Эта дата была учреждена с целью признать решающую роль, которую эти женщины играют в обществе.

Всё шире признаются участие и роль женщин в обеспечении устойчивости и благополучия домохозяйств и сельских общин. Однако женщины выполняют большую часть неоплачиваемой работы по уходу и заботе о семье и жилище в сельской местности, внося значительный вклад в развитие сельской экономики.

Сегодня сельские женщины, как никогда раньше, нуждаются в нашей поддержке, поскольку остаются уязвимой частью общества, пострадавшей от пандемического кризиса, бедности, безработицы и отсутствия перспектив развития. По этой причине нужно уделять им больше внимания, прилагать все усилия для их поддержки, поощрения и улучшения условий жизни, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон.

– Дорогие наши женщины! В этот прекрасный день желаю вам здоровья, благополучия, мира, согласия в семье, и пусть вам сопутствуют наше восхищение и благодарность. Выражаю вам свои уважение и признательность за скромность, теплоту, доброту и мудрость, которые характеризуют вас. С праздником, дорогие жительницы сёл Молдовы! – написал он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.