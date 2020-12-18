Игорь Додон выступил с посланием по случаю 30-й годовщины молдавской полиции

– Эпидемиологический кризис стал настоящим испытанием для нашей страны. И в такой ситуации, именно вы вместе с другими героями нашего времени, не жалея своего здоровья, своих сил, сражаетесь на передовой против пандемии. Желаю всем сотрудникам и ветеранам полиции радости, личных достижений и повышения по службе. Упорствуйте во благо народа и процветания Республики Молдова! – подчеркнул Додон.