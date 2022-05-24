Игорь Додон выступил с первым заявлением после задержания: Победа в этой битве – за нами!

Пятый президент Молдовы, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон выступил с первым после задержания заявлением.

Ниже публикуем его текст без сокращений.

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие граждане! Сегодня для меня и для моей семьи был напряжённый день. Вы все это понимаете и знаете почему.

Я не в первый раз становлюсь мишенью срежиссированного и политически управляемого правосудия. За последние годы я был объектом многих атак и пережил различные клеветнические кампании и необоснованные обвинения. Однако никогда прежде не было такого бесчинства, как сегодня, когда следователи организовали избирательные утечки тех или иных изображений или ловко манипулировали различными данными, чтобы вызвать у публики определённые негативные реакции. Мне жаль, что они так поступили. Даже в политике должна быть человечность, и если этой человечностью жертвуют ради личных разборок с лидером оппозиции – это прискорбно.

Уважаемые граждане, хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито жёлтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту.

Прекрасно понимаю спешку, с которой власти решили меня допросить и задержать. Не стану привязываться к символизму этого дня, я смотрю на случившееся шире. Майя Санду и ПДС совершенно не могут управлять экономической и общественной ситуацией в стране. Это понимают все, даже представители ПДС.

Всё дорожает, всё разрушается, молодёжь продолжает уезжать, популярность властей снова начала падать, а внешние партнёры требуют от них серьёзных уступок в том, что касается суверенитета страны и экономической безопасности. В то же время граждане возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдова становилась участницей военного конфликта, и они готовы массово выйти на протесты, чтобы потребовать прекратить эти “ненормальные времена” и вернуть ситуацию в правильное русло.

В этом тупиковом положении руководство страны поступило точно так же, как это делал режим Плахотнюка – идентифицировало главную оппозиционную силу, главного лидера, пользующегося политическим авторитетом, и нанесло жёсткий удар, злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ. Нынешняя власть убирает тех, кого боится.

Вы думаете, люди не понимают, что вы хотите оставить страну без оппозиции, как в диктатуре? Думаете, что люди не понимают, что цель этих маски-шоу – отвлечь внимание граждан от кризиса в сельском хозяйстве, от высоких цен и тарифов, от бедности, от некомпетентности и безответственности ПДС? Все всё понимают. Люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах.

Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные “хорошие времена”? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний.

Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твёрдостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твёрдой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС.

Я здесь выдержу. Прошу и вас, уважаемые коллеги, выстоять там, где вы находитесь, на свободе, и доказать, что вы – самая важная политическая сила внутри страны. Докажите, что вы – сила, которая никому не уступит нейтралитет и суверенитет Молдовы, что вы слышите глас народа.

У Молдовы есть будущее! Победа в этой битве – за нами!

P.S. Это послание было передано через моих адвокатов.

Меня могут лишить на какое-то время возможности или права общаться с вами, но будьте уверены, что я всегда буду думать о тех, кто мне дорог, я всегда буду думать обо всех гражданах Республики Молдова, которые ждут возвращения к нормальной жизни.