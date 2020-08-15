Игорь Додон выступил с обращением по случаю Дней диаспоры

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Глава государства отметил, что уже стало доброй традицией каждый год в третью субботу августа направлять сердечные поздравления по случаю Дней диаспоры. “Это время, которое нас сближает, когда долгожданные встречи смягчают нашу тоску по родине и главным словом становится слово “дом”, – подчеркнул президент.

В этом году, как никогда прежде, обострилась необходимость собраться с мыслями, обдумать дальнейшие действия и предпринять все усилия для того, чтобы противостоять испытаниям. С удовлетворением констатирую, что характерные черты молдавского народа – взаимовыручка и солидарность, которые наши предки проявляли в трудные времена, – являются и сегодня определяющими. Глобальная коронавирусная пандемия оказала негативное действие на всех нас, независимо от того, находимся мы в стране или за ее пределами. В этих сложных условиях хочу заверить вас в том, что государственные учреждения мобилизовали все силы, чтобы максимально эффективно управлять ситуацией, чтобы гарантировать безопасность граждан Республики Молдова, а также их возвращение на родину. Абсолютно уверен в том, что вместе мы можем быть сильными, вместе мы можем изменить ситуацию и вернуть жизнь на круги своя, – отметил Игорь Додон.

Голос диаспоры, добавил он, как известно, мощный и иногда решающий. Президент призывал наших соотечественников за рубежом работать вместе, чтобы жить лучше, общаться, чтобы находить решения, посвятить себя построению будущего.

Позвольте еще раз тепло и искренне поздравить вас с Днями диаспоры и пожелать здоровья, больших успехов, благополучия и духовного удовлетворения. Хочу выразить вам мою особую благодарность за то, что вы настойчиво продвигаете национальные ценности и обычаи во всем мире, вносите существенный вклад в создание современного государства Республика Молдова, – подытожил он.

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