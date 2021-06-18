Игорь Додон встретится сегодня с молдавскими гражданами в Санкт-Петербурге

Беседа пройдёт в 18.00 во Дворце молодежи по адресу: Новоизмайловский проспект, 48. В мероприятии примет участие и исполнительный секретарь Партии коммунистов Константин Старыш.
– Обсудим самые актуальные проблемы внутренней и внешней политики Молдовы, ход предвыборной кампании, социально-экономические проблемы и многое другое. Готов ответить на все вопросы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
Завтра, 19 июня, аналогичная встреча пройдёт в Москве.
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