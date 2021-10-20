Игорь Додон встретился в Москве с Сергеем Степашиным

Игорь Додон встретился в Москве с Сергеем Степашиным
В ходе рабочей поездки в Москву Игорь Додон провёл встречу с бывшим премьер-министром Российской Федерации Сергеем Степашиным. Сегодня он является руководителем ряда общественных организаций и остается одним из самых известных и влиятельных людей в России.

До премьерства Степашин был директором ФСБ, министром внутренних дел, после – депутатом Государственной Думы и главой Счетной палаты.
– Обсудили с Сергеем Вадимовичем различные вопросы, касающиеся взаимодействия Молдовы и России. Подчеркнули обоюдный интерес к укреплению братских отношений между нашими народами, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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