Игорь Додон встретился в Москве с Дмитрием Козаком

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В качестве председателя Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон провел встречу с заместителем руководителя Кремлевской администрации Дмитрием Козаком, специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления экономических связей между нашими странами. В этом контексте была особо подчёркнута роль Делового Союза, который станет связующим звеном между бизнесменами Молдовы и России.

– Мы будем в первую очередь привлекать российских инвесторов в нашу страну, а также помогать продвижению интересов молдавского бизнеса в России. Дмитрий Козак приветствовал намерения Делового Союза и пожелал успехов в нашей деятельности, – написал Додон на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что в ближайшие недели в Кишиневе состоится официальная презентация Молдавско-Российского делового союза с участием партнеров из Ассоциации «Деловая Россия».

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