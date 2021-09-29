Игорь Додон встретился с жителями Вулканешт

Игорь Додон встретился с жителями Вулканешт
Игорь Додон отправился в среду в город Вулканешты Гагаузской автономии, где в воскресенье, 3 октября, в ряде округов состоится второй тур выборов депутатов Народного собрания. 

На 10-м избирательном округе в Вулканештах Избирательный блок коммунистов и социалистов поддерживает Петра Ивановича Фазлы, хорошо известного и уважаемого человека. Он художник, директор детской художественной школы города Вулканешты, председатель творческого объединения Gagauz Art.

Игорь Додон провёл в городе две встречи с избирателями, которым объяснил важность поддержки кандидата от нашего Блока и призвал горожан прийти на избирательные участки 3 октября и проголосовать за Петра Фазлы.

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