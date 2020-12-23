Игорь Додон встретился с послом Италии (ФОТО, ВИДЕО)

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Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире и в стране. Игорь Додон выступил за расширение и углубление двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

В то же время он поблагодарил Валерию Бьяджотти за постоянную поддержку, которую Итальянская Республика оказывает нашей стране. В конце встречи в знак глубокой признательности за существенный вклад в развитие и укрепление молдавско-итальянской дружбы и сотрудничества Игорь Додон вручил главе дипломатической миссии высокую государственную награду – Орден Почёта.

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