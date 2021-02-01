Игорь Додон встретился с молодой семьёй, которой он помог воссоединиться (ФОТО, ВИДЕО)

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Ещё одна выполненная просьба! Игорь Додон встретился сегодня с Виолеттой и Александром Георгицэ. Девушка родом из России. В октябре по причине запретов, связанных с пандемией коронавируса, она не смогла приехать в Республику Молдова, чтобы выйти замуж за Александра. Тогда молодой человек обратился к президенту за помощью посредством еженедельной программы “Игорь Додон отвечает”. Благодаря содействию Додона, Виолетта получила разрешение приехать в Республику Молдова, а вчера молодые заключили брак и совершили обряд венчания.

Председатель ПСРМ поздравил молодую семью с прекрасным событием, пожелал им много счастливых лет и крепкой семьи. Игорь Додон вручил паре букет цветов и икону Святого Николая, привезенную им со Святого Афона.





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