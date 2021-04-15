Игорь Додон встретился с мэром Комрата

Игорь Додон встретился с мэром Комрата
Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром Комрата Сергеем Анастасовым. Стороны обсудили текущую ситуацию в столице Гагаузской автономии, отметили необходимость продолжения инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни наших сограждан в Комрате. 

Говорили также о мерах социальной защиты населения и поддержки экономических агентов в условиях кризиса.

Отдельным пунктом беседы стали меры дальнейшей борьбы с пандемией COVID-19. Собеседники были едины во мнении о необходимости более интенсивной массовой вакцинации населения.

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