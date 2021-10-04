Игорь Додон встретился с кандидатами БКС на местных выборах

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Игорь Додон провёл встречу с кандидатами Блока коммунистов и социалистов на местных выборах, которые состоятся 21 ноября в 15 населённых пунктах Молдовы.

Участники беседы говорили о важности отстаивания интересов простых людей и всей страны, о приоритетах, о командной работе. Председатель ПСРМ обратил внимание собеседников на тот факт, что им предстоит огромная работа на благо граждан и тех населённых пунктов, в которых баллотируются кандидаты. В заключение он пожелал всем успехов.

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