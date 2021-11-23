Игорь Додон встретился с Германом Грефом

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В продолжение рабочей поездки в Российскую Федерацию в качестве председателя Молдавско-Российского Делового союза Игорь Додон встретился сегодня с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Стороны говорили о перспективах укрепления делового партнёрства между Молдовой и Россией. Обсудили также тенденции на мировых финансовых рынках и в банковском секторе.

«Сбербанк» является крупнейшим банком России. Кроме того, объем его рыночной капитализации в 2021 году превысил 100 млрд долларов, и по этому показателю он стал крупнейшим и в Европе.

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