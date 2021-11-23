Игорь Додон встретился с Германом Грефом

Игорь Додон встретился с Германом Грефом
В продолжение рабочей поездки в Российскую Федерацию в качестве председателя Молдавско-Российского Делового союза Игорь Додон встретился сегодня с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Стороны говорили о перспективах укрепления делового партнёрства между Молдовой и Россией. Обсудили также тенденции на мировых финансовых рынках и в банковском секторе.

«Сбербанк» является крупнейшим банком России. Кроме того, объем его рыночной капитализации в 2021 году превысил 100 млрд долларов, и по этому показателю он стал крупнейшим и в Европе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md