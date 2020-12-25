Игорь Додон встретился с Дмитрием Козаком

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В завершение сегодняшнего рабочего дня в Москве вместе с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, вице-спикером парламента Владом Батрынчей, башканом Гагаузской автономии Ириной Влах и мэром Кишинёва Ионом Чебаном Игорь Додон встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между двумя государствами.

– Подвели итоги уходящего года в молдавско-российских отношениях, констатировали их позитивную динамику, несмотря на пандемический кризис и политические процессы в Республике Молдова. Кроме того, говорили о перспективах экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, а также о региональной кооперации. В связи с этим указали на наличие не реализованного в полной мере потенциала, – сообщил Додон на своей странице в соцсети.

Он выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок.

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