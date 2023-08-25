Игорь Додон возвращается в “Прямой эфир”: экс-президент будет еженедельно отвечать на вопросы граждан

Об этом исполнительный секретарь ПСРМ объявил на своих страницах в соцсетях.

– Ежедневно находясь среди наших граждан, часто слышу просьбы вернуться к еженедельному онлайн-диалогу, чтобы дать как можно большему количеству людей возможность задать вопросы на актуальные темы и получить на них ответы.

Вот почему совсем скоро, 1 сентября, запускаем еженедельную видеоплатформу для общения с гражданами. Она будет называться «В прямом эфире с Игорем Додоном», и в рамках этой передачи я буду отвечать онлайн на вопросы граждан. Также буду комментировать наиболее важные события и темы недели.

Знаю, что есть желание общения, а посредством этой передачи я постараюсь быть ещё ближе к людям, – отметил Игорь Додон.