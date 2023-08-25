Игорь Додон возвращается в “Прямой эфир”: экс-президент будет еженедельно отвечать на вопросы граждан

Игорь Додон возвращается в “Прямой эфир”: экс-президент будет еженедельно отвечать на вопросы граждан

Об этом исполнительный секретарь ПСРМ объявил на своих страницах в соцсетях. 

– Ежедневно находясь среди наших граждан, часто слышу просьбы вернуться к еженедельному онлайн-диалогу, чтобы дать как можно большему количеству людей возможность задать вопросы на актуальные темы и получить на них ответы.

Вот почему совсем скоро, 1 сентября, запускаем еженедельную видеоплатформу для общения с гражданами. Она будет называться «В прямом эфире с Игорем Додоном», и в рамках этой передачи я буду отвечать онлайн на вопросы граждан. Также буду комментировать наиболее важные события и темы недели.

Знаю, что есть желание общения, а посредством этой передачи я постараюсь быть ещё ближе к людям, – отметил Игорь Додон.

Прямая трансляция будет вестись на сайте privesc.eu, а также на аккаунтах Додона в Facebook, Telegram, TikTok, Youtube, “Одноклассниках”. Задать вопрос сможет любой желающий как во время эфира, так и накануне, как на молдавском, так и на русском языках.

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