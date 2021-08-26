Игорь Додон возобновит встречи с гражданами в районах

Игорь Додон возобновит встречи с гражданами в районах

С сентября председатель Партии социалистов возобновит поездки по районам страны. Об этом Игорь Додон заявил накануне в интервью порталу Unimedia. 

– С сентября у меня будут поездки по всем районам страны. Хочу лучше понять, чего ждут от нас граждане, чтобы наши отношения были более эффективными, – сказал он. 

Председатель ПСРМ заверил граждан, что возглавляемое им формирование будет продолжать защищать их интересы и требовать от власти решения проблем людей.

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