Игорь Додон возобновит поездки в районы: Моя задача №1 – быть рядом с людьми (ВИДЕО)

Игорь Додон возобновит поездки в районы: Моя задача №1 – быть рядом с людьми (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов намерен в предстоящие полтора месяца объехать все населённые пункты, в которых за него на президентских выборах проголосовало более 50% жителей. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. 

–  Я хочу встретиться с жителями этих сёл, пообщаться с ними, сказать им: “Спасибо!”. Поэтому, начиная со следующей недели, я практически 2-3 дня как минимум буду в районах, буду общаться с людьми, буду помогать им там, где смогу, – сказал Игорь Додон. 

Он напомнил, что активно посещал районы и во время своего президентства, а сейчас намерен ещё чаще видеться с гражданами.

– Буду больше времени проводить в территориях. Это моя задача № 1 сейчас, – добавил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md