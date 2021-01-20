Игорь Додон возобновит поездки в районы: Моя задача №1 – быть рядом с людьми (ВИДЕО)

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Председатель Партии социалистов намерен в предстоящие полтора месяца объехать все населённые пункты, в которых за него на президентских выборах проголосовало более 50% жителей. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Я хочу встретиться с жителями этих сёл, пообщаться с ними, сказать им: “Спасибо!”. Поэтому, начиная со следующей недели, я практически 2-3 дня как минимум буду в районах, буду общаться с людьми, буду помогать им там, где смогу, – сказал Игорь Додон.

Он напомнил, что активно посещал районы и во время своего президентства, а сейчас намерен ещё чаще видеться с гражданами.

– Буду больше времени проводить в территориях. Это моя задача № 1 сейчас, – добавил он.

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