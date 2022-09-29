Игорь Додон возглавляет рейтинг политиков, которым граждане доверяют больше всего

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Пятый президент страны вызывает больше всего доверия у граждан, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого Intellect Group. Майя Санду только на втором месте.

Как отметил директор компании Ян Лисневский, за год Санду потеряла 15,2% сторонников – в 2021 году её рейтинг составлял 37,7%.

На третьем месте в топе располагается Илан Шор с 10%. Следом Ион Чебан с 4,9% и Владимир Воронин с 3,9%.

Исследование проводилось с 16 по 25 сентября. В нём приняли участие 1087 респондентов.

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